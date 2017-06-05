Принудительное лечение ждет жителя Колы, забившего соседку тростью

05 Июня 2017 года, 12:21

КОЛА/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Судебно-психиатрическая комиссия признала 43-летнего жителя Колы нуждающимся в принудительном лечении. Мужчина будет направлен в психиатрический стационар специализированного типа. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В подъезде своего дома мужчина в ходе ссоры с соседкой нанес ей двадцать ударов металлической тростью по голове и телу. Преступление было совершенно 19 октября 2016 года, от полученных повреждений женщина скончалась в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к данному лицу принудительных мер медицинского характера», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: fedpress.ru