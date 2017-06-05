Полярнозоринские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере

05 Июня 2017 года, 17:54

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 5 июня - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Полярнозоринский» поступила информация о том, что на территории обслуживания отдела безработный житель г. Апатиты, 1995 года рождения, занимается продажей наркотических средств.

Оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ходе специальных мероприятий полицейские задержали приезжего в момент сбыта наркотических веществ на улице в пос. Зашеек в ночное время и доставили в отдел полиции г. Полярные Зори. Изъятые у него свертки с предположительно наркотическим веществом были направлены на экспертизу.

Экспертом установлено, что житель Апатитов сбыл амфетамин массой 2,355 грамма и гашиш массой 0,386 грамма, что является крупным размером.

По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области