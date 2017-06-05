Бывший сотрудник ИК-23 заплатит 40 тысяч за три бутылки алкоголя

05 Июня 2017 года, 13:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Бывший сотрудник исправительной колонии Мурманской области признан виновным в коррупционном преступлении. В отношении Андрея Маренича было возбуждено уголовное дело за «мелкую взятку». Он за вознаграждение в виде двух бутылок ликера и одной бутылки рома пронес на режимную территорию ИК-23 алкогольные напитки, которые впоследствии передал заключенному. Преступление было совершено дважды – в конце 2015 и в октябре 2016 года.

«По совокупности преступлений мировым судом Мареничу назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

В мае был вынесен приговор еще одному сотруднику ревдинской колонии. Александр Драчук за взятку в две с половиной тысячи рублей передал осужденному планшет. В суде бывший сотрудник УФСИН первоначально ходатайствовал о прекращении дела в связи с раскаянием, но суд принял решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Факты противоправного поведения Маренича и Драчука выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по Мурманской области», – подчеркивается в сообщении в Следкома.

Оба приговора вступили в законную силу.