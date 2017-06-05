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Главная » Криминал » В Ковдоре возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 18:17

В Ковдоре возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений


КОВДОР/ 5 июня - В полицию Ковдора поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении местного жителя за помощью. По предварительной информации, у мужчины, 1988 года рождения, была сломана челюсть.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения ему причинил в ресторане неизвестный мужчина в ходе конфликта, возникшего из-за неприязненных отношений. Ковдорчанин отдыхал в ресторане со своими знакомыми.

Сотрудниками полиции были опрошены свидетели происшествия, работники заведения. Полицейские установили, что челюсть потерпевшему сломал ранее судимый житель Ковдора, 1987 года рождения, который также отдыхал в развлекательном заведении в это время.

Подозреваемый признался в деянии и пояснил, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, на замечания персонала ресторана и знакомых не реагировал, чем мешал всем остальным посетителям. Он также сделал мужчине замечание, в ответ потерпевший нецензурно его оскорбил. Ковдорчанин ударил его по лицу, после чего продолжил отдыхать со своими знакомыми.

Согласно проведенной медицинской экспертизе, полученные потерпевшим травмы квалифицируются как средней степени тяжести вред здоровью. По факту дознавателем ОП по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Плярнозоринский»)

Фото: fedpress.ru

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