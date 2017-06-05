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Главная » Криминал » В Мурманске сотрудниками ГИБДД задержан подозреваемый в угоне автомобиля
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 19:00

В Мурманске сотрудниками ГИБДД задержан подозреваемый в угоне автомобиля


МУРМАНСК/ 5 июня - В ходе патрулирования сотрудниками ДПС в Первомайском округе областного центра был замечен автомобиль «BMW 750», нарушающий Правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство для проверки. Водитель, управлявший автомобилем, имел видимые признаки алкогольного опьянения. Права, документы на автомобиль и полис ОСАГО он предъявить не смог, в связи с чем сотрудниками ГИБДД была вызвана следственно-оперативная группа из Первомайского отдела полиции.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что иномарка была угнана злоумышленником около часа назад с территории автосервиса. Мужчина, ранее не судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза. Полицейские задержали подозреваемого в угоне и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в совершенном деянии и пояснил сотрудникам полиции, что угнал иномарку, чтобы покататься. Он работает в автосервисе сторожем, в связи с чем имел свободный доступ на территорию сервиса. Придя на смену, он увидел иномарку и решил прокатиться на ней по ночному городу.

По факту в отношении задержанного, ранее не судимого жителя Снежногорска, 1994 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской отвественности владельцев транспортных средств» и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Подозреваемый задержан в порядке ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России пр г. Мурманску)

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