В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже денег у посетительницы супермаркета

05 Июня 2017 года, 19:25

МУРМАНСК/ 5 июня - В ОП №1 УМВД России по г. Мурманску обратилась мурманчанка, 1954 года рождения, с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что совершала покупки в супермаркете. В корзину для продуктов она положила свою сумку. Отвлекшись на товары, корзину с сумкой женщина оставила без присмотра. Когда она вернулась к корзине, то сумку с денежными средствами и документами на месте не обнаружила.

Оперативники опросили свидетелей и персонал супермаркета, а также отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в краже, ранее судимого за хранение наркотических веществ жителя Мурманска, 1992 года рождения. В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили часть похищенного у мурманчанки имущества. Часть денежных средств он успел потратить на личные нужды.

По факту в отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области