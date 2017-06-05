Мужчину ударили молотком по голове и выбросили в Белое море

06 Июня 2017 года, 09:30

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Житель села Пялица задержан по подозрению в убийстве своего знакомого. После конфликта с потерпевшим, 1989 года рождения, он нанес ему несколько ударов молотком по голове. Чтобы сокрыть следы преступления 54-летний подозреваемый избавился от тела, бросив его в море.

Труп с признаками насильственной смерти был обнаружен на берегу Белого моря 2 июня 2017 года.

«Благодаря совместной работе следователей СКР, сотрудников Росгвардии Мурманской области и региональных оперативных служб злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в Следственном комитете.

Фото: Flickr