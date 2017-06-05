Сотрудницу АО «Апатит» будут судить за кражу двух шкафов

06 Июня 2017 года, 10:40

КИРОВСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – В Кировске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы АО «Апатит». Женщину обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как установило следствие, обвиняемая занимала должность инспектора (по хозяйственной части) бюро документационного обеспечения Управления Восточного рудника АО «Апатит». Используя своё служебное положение, она похитила две мебельных группы шкафов, находившихся на хранении в заводских упаковках. Общая сумма ущерба составила 6 880 рублей.

С похищенным женщину у её дома задержал представитель службы режима ДЭБ УЭБ. Желая избежать наказания, обвиняемая передала ему денежные средства в размере 50 тысяч рублей за сокрытие факта хищения.

Уголовное дело направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.