В Мурманске задержали большегруз с тремя тоннами краба

06 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – В выходные на Восточно-объездной дороге Мурманска был задержан большегруз «Renault», следовавший в Москву. В прицепе машины сотрудниками Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району было обнаружено около трех тонн варено-мороженной крабовой продукции. В управлении «Би-порту» рассказали, что рыночная стоимость груза превышает 6,5 млн рублей.

«Водитель объяснить происхождение крабовой продукции не смог, пояснив, что неизвестный мужчина пообещал заплатить ему 30 тысяч за доставку указанного груза в столицу», – сообщили в ФСБ.

Спустя несколько часов на посту ДПС в районе поселка Кильдинстрой была пресечена еще одна попытка вывезти краба за пределы области. Сотрудниками проводилась проверка микроавтобуса «Мercedes», в результате которой в машине найдено 900 килограмм краба, а точнее его конечностей, готовых к реализации. Стоимость такого товара на рынке бы составила около двух миллионов рублей.

«По данным фактам проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Оперативно-розыскные мероприятия проводились Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области», – подчеркнули в Управлении.

Фото: Tiu.ru