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Главная » Криминал » Полицейские Мурманска продолжают борьбу с незаконными игровыми клубами
 
 
 
 
06 Июня 2017 года, 16:30

Полицейские Мурманска продолжают борьбу с незаконными игровыми клубами


МУРМАНСК/ 6 июня - Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Мурманску в ходе проведения оперативных мероприятий получили информацию о том, что в одной из квартир Октябрьского округа могут проводиться азартные игр с использованием игрового оборудования.

При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицейские проверили данную квартиру. Факты организации подпольных азартных игр подтвердились. На момент проверки в помещении находилось несколько человек, которые играли в азартные игры и не ожидали увидеть сотрудников полиции. Из клуба было изъято 5 единиц компьютерного оборудования, с помощью которого осуществлялась игровая деятельность. Всё изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено. Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

Работа по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр на территории региона продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах, все поступающие обращения будут проверены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОЭБиПК УМВД России по г. Мурманску)

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