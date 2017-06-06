В Кольском районе полицейскими возбуждено уголовное дело за угрозу убийством

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 6 июня - В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение от жительницы Зверосовхоза, 1987 года рождения, что сосед угрожает застрелить ее из винтовки.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и установили, что 19-летний житель пос. Зверосовхоз, находясь в подъезде дома, демонстрировал потерпевшей пневматическую винтовку, угрожая убить ее. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, винтовка была изъята.
Сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стали длительные неприязненные отношения. Молодой человек признался, что ружье принадлежит ему, и что он только хотел припугнуть соседку.
По факту в отношении ранее не судимого жителя Зверосовхоза возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по Кольскому району)
Фото: Twitter