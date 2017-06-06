Следствие выяснит обстоятельства смерти мурманского водителя

06 Июня 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины в квартире дома на проезде Связи в Мурманске.

В начале месяца Евгений Паялов был объявлен в розыск. Было известно, что мурманчанин попал в ДТП в районе дома № 44 по проспекту Кольский 28 мая. 4 июня 28-летний мужчина был найден погибшим. По предварительным данным, смерть носит не криминальный характер.

В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.