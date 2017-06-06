Гособвинение просит для бывшего главы агропромышленного комитета четыре года колонии

06 Июня 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Гособвинение на судебном процессе в отношении Владимира Сидорова просило назначить ему три года по каждому эпизоду. Помощник прокуратора Октябрьского округа рассказал «Би-порту», что в совокупности запрошено четыре года колонии.

По первому эпизоду бывший глава агропромышленного комитета выступал в качестве финансового директора, СХПК «Полярная звезда» и, используя свое служебное положение, похитил у предприятия около четырёх миллионов рублей. По второму эпизоду ущерб от его действий оценивается в четыре с половиной миллиона бюджетных средств.

В Октябрьском суде закончились прения по данному делу, 13 июня слово будет предоставлено обвиняемому.

Напомним, в 2014 году Владимир Сидоров должен был стать советником губернатора по вопросам сельского хозяйства.

Фото: Суд51