В Оленегорске полицейские расследуют интернет-мошенничество

06 Июня 2017 года, 17:19

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 июня - В МО МВД России «Оленегорский» обратился местный житель, 1968 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашел в сети Интернет объявление о продаже «Тойота Ланд Крузер 200». Низкая цена автомобиля его устроила, и северянин связался с «продавцом» по телефону, указанному в объявлении. Неизвестный сообщил ему, что за транспортное средство необходимо перевести предоплату в сумме 20 тысяч рублей, и продиктовал номер банковской карты.

Житель Оленегорска перевел мошеннику деньги, после чего попытался связаться с ним, чтобы узнать дальнейшие подробности покупки. Контактный телефон «владельца» автомобиля оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья, что низкая цена за товары или услуги зачастую является первым признаком обмана. Также граждан должно настрожить требование предоплаты, отказ от личной встречи и попытка общаться только посредством сети Интернет либо с помощью телефона.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области