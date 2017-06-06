В Кировске сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Мурманские рыбаки устроили в тундре гонку за медведицей с медвежонком
 
 
 
 

Курсы валют 06.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9204
-0,0252
1 USD
Доллар США
56,6152
-0,0724
1 EUR
Евро
63,8110
0,2018
10 NOK
Норвежских крон
67,2469
0,2783
10 SEK
Шведских крон
65,4867
0,2077
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
3.2 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
06 Июня 2017, 16:00
Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
06 Июня 2017, 14:26
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
Пассажиропоток мурманского аэропорта увеличился на 9%
06 Июня 2017, 12:55
Пассажиропоток мурманского аэропорта увеличился на 9%
МЧС: в Коле произошла вспышка бытового газа
06 Июня 2017, 12:35
МЧС: в Коле произошла вспышка бытового газа
 
 
 
 

Самое читаемое

В центре Мурманска прорвало теплопровод. Обновлено
06 Июня 2017, 09:48
Лобовое столкновение автомобилей произошло под Кандалакшей
06 Июня 2017, 08:05
Следствие выяснит обстоятельства смерти мурманского водителя
06 Июня 2017, 13:10
Марина Ковтун о маршрутках: 90-е годы прошли и необходимо наводить порядок
06 Июня 2017, 08:25
Мурманск: прогноз отключений на 6 июня
05 Июня 2017, 19:40
Сотрудники полиции Мурманской области заняли первое место в личном зачете первенства «Динамо» по плаванию
05 Июня 2017, 18:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Кировске сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома
 
 
 
 
06 Июня 2017 года, 17:35

В Кировске сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома


КИРОВСК/ 6 июня - В полицию Кировска обратился местный житель, 1959 года рождения, с заявлением о краже. Потерпевший рассказал полицейским, что из принадлежащего ему дачного дома в кооперативе «Строитель» неизвестным похищена бензопила стоимостью 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что кража совершена путем разбития окна. Злоумышленник проник в дом и забрал первое, что попалось ему под руку. С места происшествия были сняты отпечатки пальцев и иные следы, оставленные подозреваемым. Свидетелей происшествия не оказалось.

По факту в отношении неустановленного лица следователем кировского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что украл бензопилу ранее неоднократно судимый безработный мужчина без определенного места жительства, 1982 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Похищенного имущества у него при себе не оказалось. Он признался в краже и рассказал, что хищение совершил умышленно, намеревась продать украденное имущество.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан за административное правонарушение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: rab-slovo.ru

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В «Снежной деревне» появился тренажер, имитирующий горные лыжи
2.
В Кировске горнолыжный сезон закроют необычной акцией
3.
Около 200 детей приняли участие в «Празднике детства» в Кировске
4.
В Кировске состоится I этап Кубка молодежи по мотокроссу
5.
В Кировске полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта