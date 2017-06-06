В Кировске сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома

06 Июня 2017 года, 17:35

КИРОВСК/ 6 июня - В полицию Кировска обратился местный житель, 1959 года рождения, с заявлением о краже. Потерпевший рассказал полицейским, что из принадлежащего ему дачного дома в кооперативе «Строитель» неизвестным похищена бензопила стоимостью 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что кража совершена путем разбития окна. Злоумышленник проник в дом и забрал первое, что попалось ему под руку. С места происшествия были сняты отпечатки пальцев и иные следы, оставленные подозреваемым. Свидетелей происшествия не оказалось.

По факту в отношении неустановленного лица следователем кировского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что украл бензопилу ранее неоднократно судимый безработный мужчина без определенного места жительства, 1982 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Похищенного имущества у него при себе не оказалось. Он признался в краже и рассказал, что хищение совершил умышленно, намеревась продать украденное имущество.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан за административное правонарушение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: rab-slovo.ru