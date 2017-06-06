Мурманчанина приговорили к десяти годам колонии за убийство

07 Июня 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Преступление было совершено 24 декабря 2016 года.

Юрий Рябухин находился в одной из квартир Ленинского округа со своей сожительницей и был пьян. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанёс ей не менее одиннадцати ударов ладонями и кулаками в область головы. От полученных травм женщина скончалась.

Решением суда мужчины было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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