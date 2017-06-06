200 тысяч выплатит северянка за то, что снова села пьяной за руль

07 Июня 2017 года, 10:25

КИРОВСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – На дороге «Апатиты – Кировск» 4 февраля 2017 года сотрудниками ГИБДД была остановлена жительница Кировска. Оказалось, что женщина за рулем пьяна, при этом проходить медицинское освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. В прокуратуре рассказали, что ранее Елена Гостинцева привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, поэтому в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК.

Суд вынес обвинительный приговор и постановил Гостинцевой выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Подсудимая также лишена права управления транспортным средствов на ближайшие два года и шесть месяцев.

Фото: province.ru