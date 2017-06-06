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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

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Главная » Криминал » Жительница Оленегорска будет привлечена к ответственности за продажу суррогата
 
 
 
 
07 Июня 2017 года, 11:50

Жительница Оленегорска будет привлечена к ответственности за продажу суррогата


ОЛЕНЕГОРСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Под надзором в оленегорской прокуратуре находится уголовное дело в отношении местной жительницы. Следствием установлено, что она сбыла знакомому бутылку алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности. Женщина купила непищевую спиртосодержащую жидкость и разлила ее у себя в квартире в стеклянные бутылки, после чего одну продала.

«Она осознавала, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Преступление было выявлено сотрудниками МВД в ходе проведения оперативной работы», – подчеркивают в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: Twitter

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