Жительница Оленегорска будет привлечена к ответственности за продажу суррогата

07 Июня 2017 года, 11:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Под надзором в оленегорской прокуратуре находится уголовное дело в отношении местной жительницы. Следствием установлено, что она сбыла знакомому бутылку алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности. Женщина купила непищевую спиртосодержащую жидкость и разлила ее у себя в квартире в стеклянные бутылки, после чего одну продала.

«Она осознавала, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Преступление было выявлено сотрудниками МВД в ходе проведения оперативной работы», – подчеркивают в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: Twitter