В Мурманской области продолжается операция «Путина»

07 Июня 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня - В Мурманской области с 10 мая началось оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе очередного рейда сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был задержан 36-летний житель поселка Умба, который, находясь на левом берегу реки Варзуга Терского района Мурманской области, являющейся семужьим рыбохозяйственным водоемом и миграционными путями лососевых видов рыб к местам нереста, с помощью спиннинга осуществил вылов одного экземпляра рыбы семга, при этом не имея соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов.

В отношении ранее не судимого мужчины дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водныз биологических ресурсов», орудие промысла изъято. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до 1 декабря 2017 года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: YouTube