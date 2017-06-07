В Апатитах полицейские изъяли из незаконного оборота героин массой более 3 граммов

07 Июня 2017 года, 18:18

АПАТИТЫ/ 7 июня - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Апатитский» получили информацию о причастности жителя Карелии, временно проживающего в Апатитах, к незаконному сбыту наркотических средств.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий 29-летний мужчина был задержан оперативниками в момент сбыта героина массой 0,052 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза. По факту сбыта в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили несколько свертков с предположительно наркотическим веществом.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина хранил дома героин общей массой 3,309 грамма. Безработный, ранее судимый за кражу гражданин признался, что планировал данное наркотическое вещество в дальнейшем сбыть наркозависимым лицам.

По факту в отношении арестованного возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области