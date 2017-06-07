В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере

07 Июня 2017 года, 18:34

МУРМАНСК/ 7 июня - В полицию Мурманска поступила информация о причастности 35-летнего мурманчанина к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в Ленинском округе областного центра и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре оперативники обнаружили у задержанного два свертка с порошкообразным веществом, которые направили на экспертизу.

Экспертом установлено, что мужчина хранил при себе 3-метилфентанил общей массой 1,1346 грамма, что является особо крупным размером.

В отношении ранее не судимого безработного жителя Мурманска следователем Ленинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области