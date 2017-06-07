В Умбе полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить своего родственника

07 Июня 2017 года, 19:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 7 июня - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение от жителя пос. Умба о том, что его дальний родственник угрожает его убить.

На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили мужчину с ножом около дома по улице Восточная. Находясь в состоянии алгокольного опьянения, злоумышленник выкрикивал угрозы в адрес другого мужчины и демонстрировал при этом нож.

Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские установили, что безработный, злоупотребляющий спиртными напитками ранее судимый за кражу житель Умбы, 1967 года рождения, проходя мимо дома родственника, увидел его во дворе. Внезапно он начал выкрикивать угрозы в адрес родственника, достав при этом нож.

Задержанный признался в совершенном деянии, однако пояснить причину своего агрессивного поведения не смог.

По факту в отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Svopi.ru