Оглашен приговор мурманчанину, напавшему на почтальона

07 Июня 2017 года, 15:20

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Ленинским судом вынесен приговор в отношении 46-летнего жителя Мурманска, выступавшим в качестве организатора разбойного нападения на почтальона в феврале этого года. Всего Дмитрию Пахоленко инкриминировались два разбоя с применением насилия – статья 162 УК и кража с незаконным проникновением – статья 158 УК. В преступную группу помимо подсудимого вошли еще два человека из числа его знакомых. Мужчины не имели постоянного легального источника дохода и желали обогатиться.

Первое преступление было совершено 30 декабря 2016 года. Организатор группировки вместе с соучастником проникли в пункт приема металлолома, расположенный в Ленинском округе. Именно Пахоленко нанес работнику пункта удары металлической трубой по предплечью и голове.

«Злоумышленники потребовали передать им денежные средства, находящиеся в пункте приема металла. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал денежные средства на сумму 43 376 рублей. Кроме этого, подсудимый похитил мобильный телефон стоимостью три тысячи рублей, принадлежащий сотруднику», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Ленинского районного суда Ирина Березина.

В феврале 2017 их жертвой стала пенсионерка. Они знали, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения и в ее паспорте находятся деньги. Преступники позвонили в дверь потерпевшей и, представившись сотрудниками полиции, которые проводят розыск, попросили предъявить паспорт. Из документа преступники забрали 11 тысяч, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась.

«11 февраля 2017 года перед открытием отделения «Почты России» двое мужчин прибыли к расположенному в Ленинском округе отделению и установили наблюдение с целью выявления работника, разносящего пенсию по адресам», – сообщили в суде.

Когда члены группы Пахоменко выявили сотрудницу, то сообщили о маршруте ее следования самому руководителю.

В одном из подъездов они напали на женщину, и подсудимый нанес ей три удара молотком по голове. В это время один из них попытался вырвать сумку из рук почтальона, которая, несмотря на полученные травмы, продолжала оказывать сопротивление. Увидев это, другой мужчина толкнул её. Когда пострадавшая упала и покатилась по лестнице вниз, преступники выхватили сумку и скрылись. В результате им удалось похитить более 40 тысяч рублей.

«В судебном заседании Дмитрий Пахоленко заявил, что ему понятно обвинение, полностью с ним согласен, как по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении, так и по квалификации, данной органами следствия. Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу», – подчеркнула Березина.

Мурманчанин признан виновным. На основании третьей части статьи 69 УК, по совокупности и путем частичного сложения наказаний, Пахоленко назначено девять лет колонии строгого режима. Осужденный также должен возместить материальный ущерб и выплатить 100 тысяч рублей сотруднице «Почты России» в счет компенсации морального вреда.