Жители Заполярья поверили интернет-мошенникам

07 Июня 2017 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня - В отдел полиции по г. Заполярный ОМВД России по Печенгскому району обратился местный житель, 1968 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что еще в апреле текущего года заказал на одном из сайтов в сети Интернет велосипед. За товар необходимо было внести предоплату. Северянин перевел на банковский счет 21 тысячу рублей, после чего перезвонил «продавцу». На звонки никто не отвечал, заказанный и оплаченный велосипед он так и не получил. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Жительница города Полярные Зори, 1979 года рождения, обратилась в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Северянка искала в сети интернет объявление об аренде жилья в г. Геленджик. Найдя подходящее предложение, 38-летняя женщина связалась с «владельцем» коттеджа по телефону, указанному в объявлении. Ее попросили в качестве залога перевести 6,5 тысяч рублей на банковский счет. Жительница г. Полярные Зори перевела требуемую сумму, после чего снова позвонила по телефонному номеру. Телефон оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что северянка общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Свердловской области.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области