Дело бывшего директора междуреченского дома культуры передано в суд

07 Июня 2017 года, 18:45

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Междуреченского сельского дома культуры. Мужчину, который на тот момент являлся депутатом, обвиняют в присвоении денежных средств, совершённом с использованием служебного положения. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Следствием установлено, что с мая по декабрь 2015 года обвиняемый заключил фиктивные договоры, на ремонт здания и организацию мероприятий, работы по которым не выполнялись. Злоумышленник, присвоив деньги в сумме более 500 тысяч рублей, распорядился ими по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.