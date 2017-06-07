Жительницу Оленегорска поймали на организации азартных игр

08 Июня 2017 года, 09:14

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Женщина проводила в нежилом помещении азартные игры с материальным выигрышем с использованием интернета. Подпольное игорное заведение выявлено сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Оленегорский» в ходе проведения оперативной работы, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

За совершение указанного преступления обвиняемой грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо в размере дохода за трёхлетний период, либо обязательными работами до 200 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Фото: LiveInternet