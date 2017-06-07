Стали известны подробности убийства в Пялице

08 Июня 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Житель села Пялица, тело которого было найдено на берегу Белого моря, был убит в ночь с 26 на 27 мая. Он распивал алкоголь вместе с Николаем Ильиным, 1963 года рождения.

«Между ними возник конфликт, в ходе которого Ильин нанес пострадавшему удар молотком в висок. После совершения убийства мужчина избавился от трупа, выбросив его в реку Пялица и принял меры по сокрытию следов преступления», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Сообщение об исчезновении 28-летнего убитого поступило в дежурную часть Терского района 30 мая. Напомним, его тело с явными признаками криминальной смерти было обнаружено на берегу 2 июня. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Николаю Ильину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Фото: Svopi.ru