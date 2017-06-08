Значительную партию наркотиков приобрёл в Мурманске житель Заполярного

08 Июня 2017 года, 11:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Печенгский суд рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Бушуева, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении психотропных и наркотических веществ. Их он приобрел в Мурманске в апреле 2017 года. Для личного употребления житель Заполярного купил смесь с метамфетамином и психотропное вещество амфетамин весом около 1,4 грамма, гашиш весом 13,41 грамма, а также метамфетамин – 13,5 грамма. Согласно инкриминируемой статье указанный вес расценивается как «крупный размер». Все это было хранилось обвиняемым до его задержания. В прокуратуре области отмечают, что Бушуева могут осудить на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Twitter