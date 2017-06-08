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Главная » Криминал » В Апатитах полицейские устанавливают обстоятельства кражи удобрений с поля агрофирмы и рассады с дачного участка
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 14:00

В Апатитах полицейские устанавливают обстоятельства кражи удобрений с поля агрофирмы и рассады с дачного участка


АПАТИТЫ/ 8 июня - 7 июня около 19.00 в дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение от представителя агрофирмы о том, что на их поле, являющемся землей сельскохозяйственного назначения, находящемся на выезде из г. Апатиты, неустановленный мужчина пытается похить органические удобрения (навоз).

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, ими был задержан местный житель, 1958 года рождения, который загрузил в автоприцеп автомобиля Митсубиши «Аутлендер» удобрения (навоз) в объеме около 100 литров.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливается ущерб, причиненный агрофирме.

Также 7 июня в вечернее время в МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение от местной жительницы, 1955 года рождения, что с ее дачного участка в пос. Тик-Губа двумя неизвестными женщинами похищена рассада огурцов и помидоров общим количеством 150 штук. Размер причиненного ущерба составил 9 тысяч рублей.

По данному факту проводится процессуальная проверка, изъята видеозапись, по которой полицейские устанавливают личности злоумышленниц.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)

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