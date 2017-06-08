В Апатитах сотрудники полиции расследуют телефонное мошенничество

08 Июня 2017 года, 16:12

АПАТИТЫ/ 8 июня - В МО МВД России «Апатитский» обратилась местная жительница, 1951 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Заявительница рассказала полицейским, что ей в период с 30 мая по 6 июня несколько раз звонили неизвестные. Под предлогом компенсации за заказанные в 2007 году пищевые добавки, которые якобы признаны вредными для здоровья, злоумышленники убедили пенсионерку перевести на банковский счет более 340 тысяч рублей через систему платежных переводов.

Северянка знала о подобных мошенничествах, однако все равно поверила мошенникам. После того, как она осуществила денежный перевод, она попыталась дозвониться до лиц, предлагающих ей компенсацию, однако телефоны оказались выключенными.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманской области в очередной раз напоминает жителям Заполярья, что общение по телефону с незнакомыми гражданами по поводу любых компенсаций за заказанные ранее медицинские препараты или биологические добавки в подавляющем большинстве случаев являются мошенничеством. Ни в коем случае нельзя верить мошенникам и переводить им денежные средства.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: sarbc.ru