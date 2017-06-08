В таможне выявили почти семейное коррупционное преступление

08 Июня 2017 года, 15:18

КАНДАЛАКША/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Северного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни ФТС. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Мурманском следственном отделе на транспорте, обвиняемый безосновательно подписал приказ о выплате единовременного денежного поощрения главному государственному таможенному инспектору. Как выяснилось, с указанной женщиной он проживает, ведёт совместное хозяйство и воспитывает ребёнка.

«Незаконно полученными денежными средствами они совместно распорядились по своему усмотрению», - сообщили в ведомстве.

Факт совершения преступления задокументирован благодаря согласованным действия следователя, сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области и отдела по противодействию коррупции Мурманской таможни.

Фото: VistaNews.ru