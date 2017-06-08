В Мурманске полицейские установили личность подозреваемого в краже дорогостоящего средства связи

08 Июня 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 8 июня - В ОП №3 УМВД России по г. Мурманску в апреле текущего года обратился мурманчанин, 1991 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что отдыхал в развлекательном заведении по пр. Кольский. После возвращения домой он понял, что у него отсутствует айфон стоимостью около 68 тысяч рублей. Мужчина предположил, что дорогостоящее средство связи у него украдено.

По данному факту в отношении неустановленного лица сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. Оперативники опросили свидетелей происшествия, персонал заведения, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Первомайского отдела полиции было установлено, что кражу гаджета совершил ранее несудимый житель Мурманска, 1993 года рождения. Молодой человек воспользовался невнимательностью владельца средства связи и незаметно украл его. Он всегда мечтал о таком средстве связи, и поэтому оставил его себе. В ходе обыска айфон был обнаружен оперативниками у него дома и изъят.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершенное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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