Уголовное дело возбуждено по факту вероятного самоубийства детей на Кольском мосту

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
 
 

Видеоновости16+

В Баренцевом море пограничники обезвредили условных террористов, захвативших танкер
 
 
 
 

Курсы валют 08.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9587
-0,2650
1 USD
Доллар США
56,5878
-0,0869
1 EUR
Евро
63,7179
-0,0638
10 NOK
Норвежских крон
66,8231
-0,2095
10 SEK
Шведских крон
65,1198
-0,3486
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
1.6 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы
08 Июня 2017, 16:40
«Дефицитному бюджету – да», - сказали депутаты Мурманской областной думы
Прокуратура потребовала устранить нарушения в чайхане «Сумах» после инцидента с детьми-инвалидами
08 Июня 2017, 16:15
Прокуратура потребовала устранить нарушения в чайхане «Сумах» после инцидента с детьми-инвалидами
Первая группа туристов отправится из Мурманска на Северный полюс 15 июня
08 Июня 2017, 14:40
Первая группа туристов отправится из Мурманска на Северный полюс 15 июня
В Мурманске обсудили организацию морского и сухопутного туризма
08 Июня 2017, 13:32
В Мурманске обсудили организацию морского и сухопутного туризма
 
 
 
 

Самое читаемое

Пять человек пострадали в столкновении на Кольском проспекте
07 Июня 2017, 20:51
В таможне выявили почти семейное коррупционное преступление
08 Июня 2017, 15:18
Мэр Мурманска заявил о необходимости пересмотреть вопрос частных перевозок
08 Июня 2017, 11:44
Мурманск: прогноз отключений на 8 июня
07 Июня 2017, 20:00
Дело бывшего директора междуреченского дома культуры передано в суд
07 Июня 2017, 18:45
В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере
07 Июня 2017, 18:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Уголовное дело возбуждено по факту вероятного самоубийства детей на Кольском мосту
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 18:19

Уголовное дело возбуждено по факту вероятного самоубийства детей на Кольском мосту

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта