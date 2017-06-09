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Главная » Криминал » В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий
 
 
 
 
09 Июня 2017 года, 15:29

В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий


МОНЧЕГОРСК/ 9 июня - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Мончегорску была получена информация о том, что бухгалтер одного из предприятий общественного питания незаконно получила субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Полицейские провели проверку и установили, что ранее не судимая жительница Мончегорска, 1976 года рождения, трудоустроенная бухгалтером в одном из кафе города, подделала справки о своих доходах, которые в дальнейшем представила в отдел соцзащиты для оформления субсидии. Женщина сознательно занизила свою зарплату, надеясь тем самым получать выплату больше, чем ей было положено на самом деле.

В течение полугода женщина получала положенную ей субсидию, при этом сумма незаконной выплаты составила всего 7159 рублей. Данные денежные средства перечислялись ей из бюджета региона.

По материалам проверки оперативников следователем ОМВД России по г. Мончегорску в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Женщина призналась в совершенном деянии. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)

Фото: Twitter

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