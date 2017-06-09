Жители Заполярья поверили мошенникам, сдавая жилье через Интернет

09 Июня 2017 года, 17:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратился мурманчанин, 1981 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Заявитель пояснил полицейским, что разместил объявление в сети Интернет о сдаче квартиры в областном центре в наем. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что его устраивает данная квартира и он готов перевести денежные средства. Злоумышленник убедил потерпевшего пройти к банкомату и подключить к чужому номеру услугу онлайн банка, после чего со счета мурманчанина пропали 12 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанин общался с мошенником по телефону, зарегистрированному в Челябинской области.

Аналогичным способом мошенники обманули пенсионерку из Кировска. Женщина, 1958 года рождения, разместила информацию в сети Интернет о сдаче квартиры в Кировске. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять квартиру, для чего готов перевести предоплату. Злоумышленник убедил потерпевшую пройти к банкомату и подключить к чужому номеру услугу онлайн банка, после чего с ее счета пропали денежные средства в сумме 215 тысяч рублей. Полицейские установили, что жительница Кировска общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Липецкой области.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция обращается к жителям Заполярья с просьбой не верить незнакомым гражданам, обещающим перевести предоплату на банковские счета, при этом убеждая провести ряд минипуляций с банковской картой, в том числе путем подключения карты к чужому номеру телефона. Для любого перевода денежных средств дистанционным способом достаточно знать номер карты. Других данных, в том числе фамилии, имени и отчества владельца, срока действия карты и кода безопасности, который нанесен на обратной стороне карты, при переводе денежных средств не требуется. Стоит отметить, что оба потерпевших знали о таких способах обмана, и все равно поверили мошенникам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области