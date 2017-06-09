В отношении мурманчанина, стрелявшего из автомата, возбуждено уголовное дело

09 Июня 2017 года, 13:06

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Дознавателем полиции возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Мурманска, который стрелял из автомата через открытое окно. Сотрудники наряда патрульно-постовой службы задержали его 24 апреля 2017 года в одном из домов на улице Чумбарова-Лучинского. В момент задержания мужчина был пьян, помимо оружия у него были изъяты патроны в количестве 46 штук.

«Оружие было отправлено на исследование. Экспертизой установлено, что это списанный автомат Калашникова. Его изменили заводским способом для стрельбы свето-шумовыми патронами», – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области.

Мурманчанину инкриминируется «Хулиганство» по статье 213 УК, согласно ей его ждет до пяти лет лишения свободы.

Фото: VistaNews.ru