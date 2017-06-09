В отношении мурманчанина, стрелявшего из автомата, возбуждено уголовное дело

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

ЧП на Кольском мосту. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»
 
 
 
 

Курсы валют 09.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8991
0,9404
1 USD
Доллар США
56,9857
0,3979
1 EUR
Евро
64,1488
0,4309
10 NOK
Норвежских крон
67,1843
0,3612
10 SEK
Шведских крон
65,4985
0,3787
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
3.4 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Вода в Абрам-мысе стала безопасной
09 Июня 2017, 12:36
Вода в Абрам-мысе стала безопасной
Прокуратура проверит Кольский мост после падения с него детей
09 Июня 2017, 11:57
Прокуратура проверит Кольский мост после падения с него детей
График опрессовок в Мурманске изменён
09 Июня 2017, 11:50
График опрессовок в Мурманске изменён
Родителям мальчиков, упавших с Кольского моста, оказывается психологическая помощь
09 Июня 2017, 11:01
Родителям мальчиков, упавших с Кольского моста, оказывается психологическая помощь
 
 
 
 

Самое читаемое

Двое подростков упали с Кольского моста в Мурманске
08 Июня 2017, 18:06
Поиск детей, упавших с Кольского моста, будет продолжаться безостановочно
08 Июня 2017, 22:30
Обнаружено тело одного из мальчиков, упавших с Кольского моста
09 Июня 2017, 08:10
Уголовное дело возбуждено по факту вероятного самоубийства детей на Кольском мосту
08 Июня 2017, 18:19
В таможне выявили почти семейное коррупционное преступление
08 Июня 2017, 15:18
Следствие рассматривает несчастный случай, как одну из версий гибели детей на Кольском мосту
08 Июня 2017, 21:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В отношении мурманчанина, стрелявшего из автомата, возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
09 Июня 2017 года, 13:06

В отношении мурманчанина, стрелявшего из автомата, возбуждено уголовное дело


МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Дознавателем полиции возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Мурманска, который стрелял из автомата через открытое окно. Сотрудники наряда патрульно-постовой службы задержали его 24 апреля 2017 года в одном из домов на улице Чумбарова-Лучинского. В момент задержания мужчина был пьян, помимо оружия у него были изъяты патроны в количестве 46 штук.

«Оружие было отправлено на исследование. Экспертизой установлено, что это списанный автомат Калашникова. Его изменили заводским способом для стрельбы свето-шумовыми патронами», – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области.

Мурманчанину инкриминируется «Хулиганство» по статье 213 УК, согласно ей его ждет до пяти лет лишения свободы.

Фото: VistaNews.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Собираемость взносов на капремонт в Мурманской области составляет 87%
2.
В Мурманской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности
3.
Расследование дела о мошенничестве руководителя ковдорской птицефабрики вышло на финишную прямую
4.
Вода в Абрам-мысе стала безопасной
5.
Осуждённый ревдинской колонии обвенчался с супругой в местном храме
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта