Расследование дела о мошенничестве руководителя ковдорской птицефабрики вышло на финишную прямую

09 Июня 2017 года, 13:23

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В Октябрьском суде подходит к завершению рассмотрение уголовного в отношении Максима Станкевича. Руководитель ковдорской птицефабрики вместе с соучастниками путем заключения фиктивной лизинговой сделки незаконно получил денежные средства от компании, оказывающей данный вид услуг. Таким образом, действиями подсудимых организации был нанесен ущерб в особо крупном размере. Мошенничество же заключалось в том, что Станкевич станет единоличным исполнителем и получит право на 100% в уставном капитале.

«Путем использования заведомо фиктивных документов, – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Октябрьского суда. – Кроме того, Станкевичу вменяется совершение совместно с неустановленными лицами покушения на мошенничество, направленного на совершение аналогичных действий по приобретению права на чужое имущество».

Довести преступление до конца не удалось из-за отказа налоговой инспекции регистрировать изменения в ЕГРЮЛ.

Выступление подсудимых с последним словом запланировано на 13 июня.