В Североморске возбуждено уголовное дело по факту незаконной переделки оружия

09 Июня 2017 года, 18:00

СЕВЕРОМОРСК/ 8 июня - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в мае текущего года в отношении не судимого 38-летнего жителя Североморска на факту незаконного хранения оружия, дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной установлено, что североморец переделал сигнальный пистолет в нарезное огнестрельное оружие. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области дано заключение, что переделанное оружие пригодно для стрельбы.

Подозреваемый, у которого полицейские в момент задержания изъяли данный пистолет, признался в его переделке. Мужчина пояснил, что оружие переделал в принадлежащем ему гаражном боксе кустарным способом.

По факту в отношении жителя Североморска помимо уголовного дела за незаконное хранение и ношение оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, оружие изъято.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение оружия. Проверки установленного законодательством порядка оборота огнестрельного оружия проводятся сотрудниками полиции совместно с заинтересованными структурами на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter