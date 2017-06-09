В Мурманске полицейскими из незаконного оборота изъят метамфетамин

10 Июня 2017 года, 18:39

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в вечернее время на улице в Ленинском округе был задержан 27-летний мужчина по подозрению в хранении запрещенных веществ. Северянина полицейские доставили в управление наркоконтроля, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, подтвердила, что вещество является запрещенным к хранению и распространению - метамфетамином массой 1,8089 грамма. Задержанный заявил, что данное наркотическое вещество хранил для личного употребления.

По факту в отношении жителя Мурманска дознавателем ленинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.