Четырёхлетня девочка лишилась пальцев руки в аэропорту

10 Июня 2017 года, 15:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное по факту получения четырёхлетней девочкой ампутационной травмы в аэропорту «Пулково».

Следствием установлено, в зоне отлета в помещении одного из ресторанов, расположенного в терминале аэропорта Пулково, малолетняя девочка 2013 года рождения опрокинула на себя незакрепленный к поверхности пола стол с круглой деревянной столешницей. В результате падения столешницы на руку девочка лишилась пальцев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих подобным случаям.