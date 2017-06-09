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Главная » Криминал » Отказано в возбуждении уголовного дела по факту массового убийства собак в Мурманске
 
 
 
 
11 Июня 2017 года, 12:21

Отказано в возбуждении уголовного дела по факту массового убийства собак в Мурманске


МУРМАНСК/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой отказано в возбуждении уголовного дела в отношении жителя Мурманска, 1992 года рождения. Именно он был задержан сотрудниками полиции после серии массовых убийств животных.

Молодой человек применял к собакам инъекции, отравляя их крысиным ядом. Первый раз семь трупов в полиэтиленовых пакетах обнаружены за Кольским мостом. Через два дня, 15 мая, зооволонтеры сообщили в первомайское отделение полиции о девяти телах на территории гаражного кооператива по улице Достоевского. Последний могильник найден 23 мая также около Кольского моста.

Чтобы установить причину гибели, все тела были направлены на исследование. Оно показало, что смерть наступила в результате паралича дыхательного центра. Всего от действий мурманчанина пострадало 23 собаки. Свою причастность к совершенному он отрицать не стал.

«Он пояснил, что эти собаки – бродячие. Они сбивались в стаи и нападали на людей, в том числе на него. Препараты для усыпления были заказаны через интернет», – рассказали в УМВД по Мурманской области.

После собранных доказательств орган дознания принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Постановление направили в прокуратуру округа для проверки обоснованности принятого процессуального решения, но оно было отменено надзирающим прокурором.

Прокуратура не выявила признаков уголовного преступления, предусмотренного данной статьей.

 

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