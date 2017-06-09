Северянин может отправиться в тюрьму за оформление кредита по паспорту знакомого

11 Июня 2017 года, 19:30

КАНДАЛАКША/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – После отказа банка 33-летний житель Кандалакши обратился в полицию. Он хотел взять кредит, и оказалось, что на его имя уже оформлен договор на сумму в 73 тысячи рублей. Деньги он якобы взял для приобретения мобильного телефона. Мужчина пояснил – кредитный договор он не заключал, а покупку не совершал.

«Потерпевший вспомнил, что в июне 2016 года передавал паспорт своему знакомому. Им оказался 30-летний кандалакшанин многократно судимый за аналогичные преступления», – рассказали в УМВД по Мурманской области.

Мужчины достаточно похожи между собой. Воспользовавшись этим обстоятельством, мошенник и оформил кредит. Выплачивать его он не собирался.

«Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. За содеянное его ожидает лишение свободы сроком до двух лет по части первой статьи 159 УК», – подчеркнули в полиции.