Нерадивый отец из Североморска проведет три года в тюрьме

13 Июня 2017 года, 10:10

СЕВЕРОМОРСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска отправится в тюрьму за то, что использовал недопустимые методы воспитания детей. Он заставлял их собирать окурки, выпрашивать деньги у людей, после чего отбирал собранное и тратил в личных целях.

«Мужчина требовал постоянного присутствия сына, в том числе в ночное время. Когда он распивал спиртные напитки вне места жительства, то мотивировал присутствие ребенка тем, что это будет препятствовать его задержанию сотрудниками полиции в общественных местах», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Он неоднократно причинял матери детей «нравственные и физические страдания» в их присутствии. Курил во всех помещениях квартиры, вынуждая проживать свою семью в антисанитарных условиях. За все вышеперечисленное в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье 156.

«Осужденный ранее привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в настоящее время он лишен родительских прав в отношении детей, – подчеркнули в надзорном органе. – С учетом предыдущих судимостей ему назначено три года и один месяц лишения свободы».

Отбывать наказание мужчина отправится в колонию-поселение.