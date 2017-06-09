Пенсионерка перевела 340 тысяч, поверив обещаниям мошенников

13 Июня 2017 года, 11:00

АПАТИТЫ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту хищения у пенсионерки 340 тысяч рублей. Долгое время местная жительница общалась с мошенниками по телефону – неизвестные пообещали ей в будущем предоставить материальные выплаты.

«С мая по июнь потерпевшая перевела на счета неустановленных лиц 340 570 рублей. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на расчетные счета и платежные карты, которые использовались для совершения преступления», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: teleport2001.ru