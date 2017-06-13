Мурманчанин вылил на голову бывшей супруге кипящий суп

13 Июня 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 13 июня - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жительница областного центра, 1981 года рождения, обратилась за помощью с ожогами лица 1 степени.

Участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшую и установил, что телесные повреждения ей причинил бывший муж в ходе ссоры. Мужчина пришел к ней в гости, внезапно началась ссора на почве давнего конфликта. Мужчина схватил кастрюлю, в которой варился суп, и опрокинул ее на голову своей бывшей жене, после чего, осознав свой поступок, вызвал скорую помощь.

Сотрудник полиции установил местонахождение подозреваемого и опросил его. Безработный, ранее не судимый мурманчанин, 1975 года рождения, признался в совершенном деянии.

Согласно медицинскому заключению, полученные потерпевшей травмы расцениваются как легкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем дознавателем Октябрьского отдела полиции УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.