Мошенники продолжают обманывать жителей Заполярья, продавая в сети Интернет полисы ОСАГО

13 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня - В полицию Мурманска с заявлением о мошенничестве обратился житель областного центра, 1959 года рождения. Потерпевший рассказал дознавателю, что на сайте polis-ergs.com нашел объявление о продаже страхового полиса автогражданской ответственности ОСАГО. Неизвестный под предлогом продажи полиса потребовал предоплату в сумме 7.264 рубля, которую житель Мурманска перевел на указанный ему банковский счет. Однако заказанный и оплаченный полис он так и не получил, после чего понял, что стал жертвой виртуальных мошенников.

Еще одним пострадавшим от мошенников стал житель Апатитов, 1957 года рождения. Мужчина нашел в сети Интернет «посредника» по оформлению полиса ОСАГО известной страховой компании, который пообещал ему содействие. За оформление полиса необходимо было перевести предоплату в сумме более 11 тысяч рублей, которую потерпевший перевел на банковский счет. Однако заказанный полис он так не получил, после чего обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области