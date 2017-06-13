В Кольском заливе обнаружили тело неизвестной женщины

13 Июня 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В Кольском заливе обнаружено тело женщины, личность которой в настоящий момент устанавливается. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

«По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка», - сообщила агентству Тростина.

Тело женщины было найдено в ходе поиска одного из школьников, который 8 июня упал в воду с Кольского моста. В прокуратуре Мурманской области ранее сообщили, что подростки упали с моста, занимаясь паркуром, при проведении акробатических трюков. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело одного из них было обнаружено ночью 9 июня. К поиску мальчика подключились волонтёры.