Полиция Мурманска разыскивает владельца украденного велосипеда

13 Июня 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 13 июня - В отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску поступили сообщения от граждан о том, что у них украдены велосипеды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали троих подозреваемых в серии краж – несовершеннолетних жителей областного центра. Подростки признались в кражах и добровольно выдали похищенные велосипеды, один из которых - марки «Ларсен-супер тим», рама красного цвета, серийный номер FP-836 R - не был заявлен в полицию Ленинского округа Мурманска в качестве украденного.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции не удалось установить владельца похищенного велосипеда. Подростки рассказали, что украли велосипед из подъезда д. 22 по ул. Нахимова в г. Мурманске.

В рамках процессуальной проверки для принятия решения полицейским необходимо установить владельца данного велосипеда.

Просьба всех, кто знает, кому принадлежит похищенный велосипед, либо владельцу украденного велосипеда сообщить об этом в отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску по тел. 8 (815-2) 40-61-10 (дежурная часть ОП №2 УМВД России по г. Мурманску), 40-62-12 (отдел по делам несовершеннолетних).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №2 УМВД России по г. Мурманску)