В Мурманске полицейские расследуют дистанционное мошенничество, совершенное в отношении несовершеннолетней

14 Июня 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 14 июня - В полицию Мурманска с заявлением о мошенничестве обратилась школьница, 2002 года рождения. Потерпевшая рассказала полицейским, что искала подработку на лето. На известном сайте популярных объявлений в сети Интернет она разместила информацию о том, что может оказывать услуги по уходу за малолетним ребенком.

Ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что готов взять ее на работу в качестве няни, и пригласил на собеседование в квартиру на пр. Ленина. Неизвестный попросил ее по пути купить товары для ребенка и положить 4,5 тысячи рублей на абонентский номер 918-576-59-28. Юная мурманчанка, поверив злоумышленнику, положила на указанный номер через терминал указанную сумму, однако когда она пришла по указанному «работодателем» адресу, оказалось, что ее обманули.

В ходе проверки полицейские установили, что школьница общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Краснодарском крае, а денежные средства она перевела на номер, зарегистрированный в Ростовской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманской области просит родителей провести беседы с детьми о возможных мошенничествах в сети Интернет, в том числе при поиске работы, покупке различных товаров и заказе услуг.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области