Североморский наркосбытчик получил шесть лет колонии

14 Июня 2017 года, 12:27

СЕВЕРОМОРСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска в феврале этого года продал за 1800 рублей 2,07 грамма гашиша. Ей покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После было установлено, что преступник приобрел аналогичное наркотическое средство массой 17,39 грамма для дальнейшей продажи. В прокуратуре Мурманской области пояснили, что этот вес считается «значительным размером».

Приговором суда с учетом факта, что Сергей Макеев обвинялся в совершении двух преступлений, ему назначено шесть лет колонии строгого режима.

Фото: yuga.ru